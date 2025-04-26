Эльнур Гулиев: "Сумгайыт" создал прецедент в азербайджанском баскетболе" - ИНТЕРВЬЮ

Клуб «Сумгайыт» сделал интересный и новаторский шаг на пути развития и цифровизации баскетбола в стране.

Представитель «Города молодежи» пытается воспользоваться преимуществами технологий и наладить более интерактивное общение с болельщиками, впервые реализуя проект NFT (цифровая коллекция). NFT-коллекция под названием «Легенды баскетбола Сумгайыта» была разработана на блокчейне Ethereum со стандартом ERC-1155 и выставлена ​​на продажу на одной из самых популярных в мире NFT-платформ opensea.io по цене 0,35 эфириума (примерно 1175 долларов США).

Как сообщает İdman.biz, более подробную информацию о проекте директор «Сумгайыта» Эльнур Гулиев дал в интервью offsideplus.az.

- Как возникла идея NFT? Откуда взялась эта инициатива?

- В последние годы в мире стремительно развивается цифровизация в сфере спорта, и я подумал, что и нам следует действовать в соответствии с этими тенденциями. Особенно мы хотели создать более тесную, интерактивную и современную связь с болельщиками. Инициатива создания NFT возникла из нашего желания воспользоваться возможностями технологий и рассказать о клубе «Сумгайыт» по-другому.

- Может ли ваша инициатива как первого баскетбольного клуба в Азербайджане стать примером для других?

- Наша главная цель - сделать баскетбол популярным в нашей стране, популяризировать и развивать его. Одна из наших целей при создании NFT - проложить путь инновационным подходам в спортивной сфере и побудить другие спортивные клубы выйти в эту сферу. NFT - это не только технологическое новшество, но и новый этап в маркетинге и общении с болельщиками. Мы надеемся, что этот шаг станет примером для других клубов и будет способствовать цифровому развитию спорта в стране.

- Насколько большой интерес вызвали NFT? И что вы планируете сделать, чтобы повысить интерес к этому проекту?

- На первом этапе интерес к нашим NFT в основном проявляли любители баскетбола, студенты и молодежь, интересующиеся технологиями. Однако в следующем сезоне мы планируем организовать специальные акции, проекты в социальных сетях и живые встречи с болельщиками, чтобы донести это до более широкой аудитории. В то же время мы стремимся и дальше увеличивать этот интерес, предлагая владельцам NFT определенные эксклюзивные привилегии. В частности, планируем проводить образовательные мероприятия по цифровым технологиям в учебных заведениях Сумгайыта.

- Как NFT могут способствовать финансовой устойчивости клуба в будущем?

- На начальном этапе еще рано рассматривать NFT как источник дохода. Однако опыт показывает, что есть перспективы получения дополнительных доходов от продажи коллекций NFT. Обычно доход от продажи NFT направляется на молодежные программы клуба, академию и маркетинговые мероприятия. Это также может быть полезно в качестве альтернативного источника дохода.

- Если это окажется стоящим, планируете ли вы предоставить владельцам NFT какие-то эксклюзивные привилегии?

- Да, у нас есть планы в этом направлении. Мы думаем о том, чтобы предложить владельцам NFT такие преимущества, как бесплатный доступ к играм, приглашения на клубные мероприятия, скидки на специальные фан-продукты или цифровой контент, разработанный исключительно для владельцев NFT в будущем. Это увеличит лояльность болельщиков к сумгайытскому клубу и еще больше укрепит реальную ценность NFT.

- Какие еще цифровые инновации вы планируете внедрить помимо этого проекта?

- NFT - это начало для нас. В будущем мы планируем работать над такими проектами, как интерактивные мобильные приложения, опыт болельщиков в виртуальной реальности (VR) и цифровые фан-зоны. Наша цель - сделать сумгайытский баскетбольный клуб клубом, который известен не только своими спортивными успехами, но и технологическими инновациями.

- Есть ли у вас идея проводить образовательные мероприятия по NFT?

- Да, мы думаем о том, чтобы представить эту сферу через семинары в школах и университетах, а также простые языковые видеоролики в социальных сетях. NFT - это не просто технология, а новая форма творчества и права собственности.

- Как вы оцениваете будущее NFT и других новых технологий в Азербайджане?

- Такие технологии, как NFT, Web3, Blockchain, пока еще находятся в зачаточном состоянии. Формирование правовых рамок в ближайшем будущем поможет этому сектору распространиться еще шире. Мы также хотим быть в авангарде этого процесса. Мы высоко ценим доверие и поддержку, оказанные нам Федерацией баскетбола Азербайджана в этом направлении.

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