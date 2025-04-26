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Леброн Джеймс достиг невероятного юбилейного показателя в плей-офф НБА

Баскетбол
Новости
26 Апреля 2025 11:11
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Леброн Джеймс достиг невероятного юбилейного показателя в плей-офф НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг уникальных статистических показателей в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА - плей-офф. 1/8 финала. Третий матч
26 апреля 2025, суббота. 05:30

Миннесота Тимбервулвз (Миннеаполис) - Лос-Анджелес Лейкерс - 116:104

Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 30, Эдвардс - 29, Рэндл - 22, Рид - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 4, Гобер - 1, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Ривз - 20, Дончич - 17, Финни-Смит - 8, Хатимура - 8, Винсент - 5, Вандербилт - 3, Гудвин - 3, Хэйс - 2, Кнехт, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» Леброн в 100-й раз в карьере набрал как минимум 20 очков за половину. Ни у кого в истории НБА в плей-офф не набралось и 70 таких игр.

«Лейкерс» на выезде проиграл «Миннесоте» со счётом 104:116 и теперь уступает в серии со счётом 1-2. 40-летний Джеймс набрал 38 очков, сделал 10 подборов и четыре передачи, тем самым оформив дабл-дабл. Следующий матч на домашнем паркете «Миннесоты» состоится завтра, 27 апреля, начало в 23:30.

İdman.biz

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