Майку легендарного баскетболиста продали за рекордную сумму

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке была продана майка легендарного баскетболиста Коби Брайанта, в которой он провёл семь матчей в своём дебютном сезоне 1996/97 за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Как передает İdman.biz, сумма сделки составила $7 млн, что стало рекордом для коллекционных предметов, связанных с Брайантом. Ранее самым дорогим лотом была его подписанная майка сезона 2007/08, проданная за $5,84 млн.

В этой майке Брайант выступал как в предсезонных матчах, так и в играх регулярного чемпионата НБА. Сделка вошла в число самых дорогих продаж спортивных джерси в истории, уступая лишь майке бейсболиста Бейба Рута ($24 млн), баскетболиста Майкла Джордана с финала НБА 1998 года ($10,1 млн) и футболиста Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года ($9,3 млн).

Коби Брайант провёл всю свою 20-летнюю карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграв пять чемпионатов НБА и дважды становясь олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Он трагически погиб 26 января 2020 года в возрасте 41 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса.

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