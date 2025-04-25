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Фарид Гаибов встретился с генеральным секретарем FIBA - ФОТО

Баскетбол
Новости
25 Апреля 2025 16:12
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Фарид Гаибов встретился с генеральным секретарем FIBA - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял генерального секретаря FIBA Андреаса Загклиса.

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи обсуждались вопросы развития баскетбола в Азербайджане, текущие и будущие возможности сотрудничества с FIBA.

В то же время состоялся обмен мнениями по вопросам реализации совместных инициатив и расширения международного сотрудничества.

На встрече также присутствовали исполнительный вице-президент Федерации баскетбола Азербайджана Фаррух Махмудов, спортивный директор Тургай Зейтингоз, а также менеджер по баскетбольным соревнованиям FIBA 3x3 Йована Вукойе.

İdman.biz

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