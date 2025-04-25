25 Апреля 2025
RU

Генсек FIBA встретился с сотрудниками Федерации баскетбола Азербайджана - ФОТО

Баскетбол
Новости
25 Апреля 2025 19:48
4
Генсек FIBA встретился с сотрудниками Федерации баскетбола Азербайджана - ФОТО

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загклис в рамках своего визита в нашу страну посетил Федерацию баскетбола Азербайджана (ABF).

Как сообщает İdman.biz, представитель FIBA встретился с сотрудниками федерации и ознакомился с их повседневной деятельностью и рабочим процессом.

В ходе встречи Загклис высоко оценил развитие азербайджанского баскетбола и усилия и меры, предпринимаемые сотрудниками федерации по популяризации этого вида спорта в стране и развитию его на профессиональном уровне.

Тепло побеседовав с сотрудниками федерации, генеральный секретарь FIBA пожелал им успехов в дальнейшей деятельности и сделал памятные фотографии.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов встретился с генеральным секретарем FIBA - ФОТО
16:12
Баскетбол

Фарид Гаибов встретился с генеральным секретарем FIBA - ФОТО

В ходе встречи обсуждались вопросы развития баскетбола в Азербайджане, текущие и будущие возможности сотрудничества с FIBA
Легионер "Губы": "Эти шаги пойдут на пользу лиге" - ИНТЕРВЬЮ
14:28
Баскетбол

Легионер "Губы": "Эти шаги пойдут на пользу лиге" - ИНТЕРВЬЮ

Леван Гогаладзе оценил сезон, который команда завершила на стадии плей-ин
Необычная акция болельщиков - ФОТО
11:43
Баскетбол

Необычная акция болельщиков - ФОТО

Возможно, таким образом фанаты пытались вывести сербского лидера из себя
Эрхан Токер: "Эта победа не досталась легко"
24 Апреля 22:52
Баскетбол

Эрхан Токер: "Эта победа не досталась легко"

Главный тренер "Абшерона" прокомментировал победу своей команды

Стал известен последний полуфиналист Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
24 Апреля 21:13
Баскетбол

Стал известен последний полуфиналист Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Завершился этап четвертьфиналов Азербайджанской баскетбольной лиги

Эмин Амруллаев встретился с генеральным секретарем ФИБА - ФОТО
24 Апреля 18:40
Баскетбол

Эмин Амруллаев встретился с генеральным секретарем ФИБА - ФОТО

Стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество

Самое читаемое

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов
23 Апреля 15:57
Мировой футбол

ПСЖ пройдет "Арсенал", "Барса" справится с "Интером". Прогнозы на полуфиналы Лиги чемпионов

Пытаемся предсказать итоги полуфиналов главного еврокубка
Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ
23 Апреля 10:30
Мировой футбол

Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе "гол+пас" в истории АПЛ

Впереди ещё пять туров
Самая сочная чемпионская гонка Европы
23 Апреля 16:55
Мировой футбол

Самая сочная чемпионская гонка Европы

Команды за пять туров до конца идут нос к носу
Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"
24 Апреля 09:19
Мировой футбол

Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"

26 апреля ждем новую историю