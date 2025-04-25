Генсек FIBA встретился с сотрудниками Федерации баскетбола Азербайджана - ФОТО

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загклис в рамках своего визита в нашу страну посетил Федерацию баскетбола Азербайджана (ABF).

Как сообщает İdman.biz, представитель FIBA встретился с сотрудниками федерации и ознакомился с их повседневной деятельностью и рабочим процессом.

В ходе встречи Загклис высоко оценил развитие азербайджанского баскетбола и усилия и меры, предпринимаемые сотрудниками федерации по популяризации этого вида спорта в стране и развитию его на профессиональном уровне.

Тепло побеседовав с сотрудниками федерации, генеральный секретарь FIBA пожелал им успехов в дальнейшей деятельности и сделал памятные фотографии.

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