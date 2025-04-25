Легионер "Губы": "Эти шаги пойдут на пользу лиге" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетболист «Губы» Леван Гогаладзе дал интервью пресс-службе клуба.

İdman.biz сообщает, что грузинский легионер оценил сезон, который команда завершила на стадии плей-ин.

- Сезон для «Губы» завершился на стадии плей-ин. Команда проиграла «Орду» и прекратила борьбу. Как вы думаете, почему команда проиграла?

- Это была хорошая и короткая серия. К сожалению, я не смог помочь команде. Более того, Заур Пашаев не смог сыграть в первой игре. По моему мнению, если бы я играл в той серии, мы бы вышли в плей-офф.

- Вы не участвовали в матчах против «Орду», так как получили травму. Перед первой игрой вы получили травму на тренировке, и вам наложили швы на голову. Как ваше состояние сейчас?

- Да, как я уже говорил, не смог помочь команде. Мне не повезло на тренировке перед игрой. Я получил травму головы и мне наложили швы. Сейчас чувствую себя хорошо.

- Вы уже три года живете являетесь легионером в нашей стране. Видите ли вы развитие в азербайджанском баскетболе?

- Баскетбол в Азербайджане развивается. На мой взгляд, необходимо приводить на игры больше детей. Также более организованные генеральные менеджеры и некоторые такие шаги пойдут на пользу лиге.

- Как бы вы сравнили грузинский и азербайджанский баскетбол?

- На мой взгляд, уровень иностранных игроков практически одинаков. Потому что многие игроки, выступавшие в Азербайджане, ранее играли и в Грузии. Разница между клубами этих двух стран заключается в дисциплине и местных игроках.

- Почему, по-вашему, «Губа» неудачно выступила в регулярном сезоне? Хотя вы и не заняли последнее место в группе B, расположились лишь на строчку выше...

- Мы сосредоточили свое внимание на концовке сезона. Честно говоря, разница между нами и командой, находившейся впереди, была невелика. Мы показали в матчах плей-офф, что можем достойно бороться с любой командой и добиться хорошей серии, даже если не будем в полном составе.

- Вы начнете новый сезон в «Губе» в Азербайджанской баскетбольной лиге?

- Мы еще не обсуждали это. Время покажет, как все будет. Я уважаю нашего главного тренера Шахрияра Аскерова и нашего капитана Заура Пашаева. Всегда желаю им всего наилучшего.

- Какая команда, по-вашему, станет чемпионом в АБЛ?

- Я думаю, что «Сабах» - фаворит на победу снова. Главный тренер Римас Куртинайтис собрал очень хорошую команду.

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