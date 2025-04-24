Эрхан Токер: "Эта победа не досталась легко"

Главный тренер баскетбольной команды «Абшерон» Эрхан Токер прокомментировал победу своей команды над «Нахчываном» в третьем матче плей-офф серии Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, турецкий специалист отметил, что матч получился напряжённым и дался его команде непросто:

«С момента игр плей-ин мы ведем серьезную борьбу. Нам было тяжело — первый матч мы проиграли. Эта победа не досталась легко. Поздравляю своих игроков — они не потеряли концентрацию и боролись до конца. Такие игры выигрываются именно благодаря упорству. Мы старались сохранять позитив в напряжённые моменты — и в конце концов смогли. Сейчас мы очень устали, но до первого матча полуфинала осталось немного времени. Отдохнём и сразу начнем подготовку».

Напомним, что «Абшерон» проиграл первый матч серии, но сумел переломить ход противостояния и выиграл серию у «Нахчывана» со счётом 2:1.



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