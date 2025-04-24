Эмин Амруллаев встретился с генеральным секретарем ФИБА - ФОТО

Президент Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Эмин Амруллаев провёл встречу с генеральным секретарём Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреасом Загклисом, менеджером соревнований по 3x3 баскетболу Йованой Вукоевой и коммерческим директором Лиги чемпионов Бенжамином Кутом.

Как сообщает İdman.biz, во время встречи обсуждались перспективы развития 3x3 баскетбола в Азербайджане, а также участие юниорских команд в международных турнирах, включая Лигу чемпионов.

Стороны подчеркнули важность более активного участия азербайджанских клубов в международных соревнованиях в предстоящих сезонах. Также обсуждались возможные шаги и направления для расширения сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам совершенствования структуры Азербайджанской баскетбольной лиги, её коммерческого потенциала, улучшения уровня управления и инфраструктуры клубов в соответствии с международными стандартами. Кроме того, затрагивалась общая стратегия развития баскетбола в стране.

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