24 Апреля 2025
RU

Эмин Амруллаев встретился с генеральным секретарем ФИБА - ФОТО

Баскетбол
Новости
24 Апреля 2025 18:40
7
Эмин Амруллаев встретился с генеральным секретарем ФИБА - ФОТО

Президент Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Эмин Амруллаев провёл встречу с генеральным секретарём Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреасом Загклисом, менеджером соревнований по 3x3 баскетболу Йованой Вукоевой и коммерческим директором Лиги чемпионов Бенжамином Кутом.

Как сообщает İdman.biz, во время встречи обсуждались перспективы развития 3x3 баскетбола в Азербайджане, а также участие юниорских команд в международных турнирах, включая Лигу чемпионов.

Стороны подчеркнули важность более активного участия азербайджанских клубов в международных соревнованиях в предстоящих сезонах. Также обсуждались возможные шаги и направления для расширения сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам совершенствования структуры Азербайджанской баскетбольной лиги, её коммерческого потенциала, улучшения уровня управления и инфраструктуры клубов в соответствии с международными стандартами. Кроме того, затрагивалась общая стратегия развития баскетбола в стране.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нахчыван" сыграет с "Абшероном"
09:33
Баскетбол

"Нахчыван" сыграет с "Абшероном"

Последний поединок команд, имеющих по одной победе, состоится в Бакинском Дворце спорта
Омер Яваш: "Я хочу играть в Азербайджане еще долго" - ИНТЕРВЬЮ
23 Апреля 18:12
Баскетбол

Омер Яваш: "Я хочу играть в Азербайджане еще долго" - ИНТЕРВЬЮ

24-летний игрок высказал свои мысли перед последним матчем плей-офф против "Нахчывана" в Азербайджанской баскетбольной лиге
Халил Атлы: "Они не доставили мне никаких проблем"
23 Апреля 14:21
Баскетбол

Халил Атлы: "Они не доставили мне никаких проблем"

Он прокомментировал поражение от "Шеки" в плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги
"Шеки" — в полуфинале, "Абшерон" взял реванш
22 Апреля 21:06
Баскетбол

"Шеки" — в полуфинале, "Абшерон" взял реванш

Плей-офф в самом разгаре: борьба за полуфинал продолжается
Американский баскетболист: "Баку заряжает меня позитивной энергией"
22 Апреля 20:08
Баскетбол

Американский баскетболист: "Баку заряжает меня позитивной энергией"

Игрок рассказал о своем пути и жизни в Азербайджане
Бедри Мерич: "Сказка "Шеки" продолжается"
22 Апреля 17:57
Баскетбол

Бедри Мерич: "Сказка "Шеки" продолжается"

Турецкий наставник прокомментировал третью игру против "Гянджи" в раунде плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги

Самое читаемое

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?
22 Апреля 10:47
Дзюдо

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?

Дзюдоист не травмирован
"Золотой мяч" начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность
22 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Золотой мяч" начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность

Легенды разбаловали фанатов
Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку
22 Апреля 15:26
MMA

Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку

Поединок был официально анонсирован представителями сильнейшей лиги мира
Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?
22 Апреля 18:30
Азербайджанский футбол

Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?

В 15 матчах текущего чемпионата он отыграл "на ноль"