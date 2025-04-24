"Нахчыван" сыграет с "Абшероном"

Сегодня завершится этап плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, в рамках третьих игр состоится последний матч.

«Нахчыван» и «Абшерон» сыграют решающую встречу за выход в полуфинал. Последний поединок команд, имеющих по одной победе, состоится в Бакинском Дворце спорта.

Азербайджанская баскетбольная лига

Полуфинал, третья игра

24 апреля

19:00. «Нахчыван» — «Абшерон»

Бакинский Дворец спорта

Счет в серии — 1:1

Отметим, что победитель этой пары в полуфинале встретится с «Нефтчи». В другой паре встретятся «Сабах» и «Шеки».

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