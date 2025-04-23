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Халил Атлы: "Они не доставили мне никаких проблем"

Баскетбол
Новости
23 Апреля 2025 14:21
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Халил Атлы: "Они не доставили мне никаких проблем"

«Когда я приехал сюда, была Гянджа, которая была зла на баскетбол».

Как сообщает İdman.biz, главный тренер "Гянджи" Халил Атлы заявил об этом пресс-службе клуба.

Он прокомментировал поражение от «Шеки» в плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги. По словам турецкого специалиста, он сделал все возможное, чтобы порадовать болельщиков:

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Мы старались порадовать их. В этом чемпионате команда снова завоевала любовь народа благодаря проделанной нами работе. Могу сказать от себя, что я очень доволен командой, которую построил. Я благодарен своим игрокам за их характер и борьбу, которую они вели. Они не доставили мне никаких проблем. Я хотел бы поблагодарить технический персонал, моего помощника, нашего менеджера, врача и всех, кто нам помогал. Мы хотели бы сделать что-то хорошее для "Гянджи" в этом сезоне. Оглядываясь назад, я вижу, что нам удалось построить команду, которая играла в финале кубка и вышла в плей-офф».

Атлы вспомнил, что его главной целью, когда он приехал в Гянджу, было выступление в плей-офф:

«Мы достигли этой цели. Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Я старался сделать все возможное как тренер. Мы думали о том, как преодолеть трудности и как дальше развивать то, что у нас хорошо получается. Также хотел бы поблагодарить руководство Федерации, они создали нам хорошие возможности для нашей работы».

Отметим, что в серии плей-офф "Гянджа" проиграла "Шеки" со счетом 1:2.

İdman.biz

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