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Американский баскетболист: "Баку заряжает меня позитивной энергией"

Баскетбол
Новости
22 Апреля 2025 20:08
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Американский баскетболист: "Баку заряжает меня позитивной энергией"

Американский легионер баскетбольного клуба «Нефтчи» Пэт Бейкон, чья команда вышла в полуфинал чемпионата Азербайджана, поделился впечатлениями о стране, клубе и жизни в Баку, передает İdman.biz.

По словам баскетболиста, команда уверенно переиграла «Орду» в обоих матчах четвертьфинала. «Мы хорошо сыграли, особенно в защите. Во втором матче соперник набрал всего 54 очка — это достойный результат. Наша цель — держаться вместе и идти до конца», — цитирует azertag.az Бейкона.

Отвечая на вопрос о шансах на чемпионство, он выразил уверенность: «У нас хорошие игроки и тренерский штаб. Если мы покажем свой максимум — можем стать чемпионами Азербайджана».

Оценив уровень турнира как конкурентоспособный, Пэт также признался в любви к стране и городу:
«Я люблю Азербайджан. Баку — потрясающий город, я здесь встретил прекрасных людей. До этого играл в Африке и находился не в лучшей форме. С подписанием контракта с “Нефтчи” всё пошло в гору».

Игрок отметил, что любит бывать в центре города, наслаждаться видом и местной кухней. «Каждый раз, когда бываю там, поднимается настроение. Этот город заряжает меня положительной энергией».

Также признался, что с интересом следит за футболом и волейболом и хотел бы сходить на матч чемпионата Азербайджана.

На вопрос о будущем он ответил: «Всё зависит от контракта. Если “Нефтчи” предложит новое соглашение, я с удовольствием останусь».

İdman.biz

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