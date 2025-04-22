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Эврен Алкая: "На таком уровне баскетболистам очень сложно играть столько матчей за короткий промежуток времени"

Баскетбол
Новости
22 Апреля 2025 15:14
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Эврен Алкая: "На таком уровне баскетболистам очень сложно играть столько матчей за короткий промежуток времени"

«Мы играли в матчах плей-офф всего с одним плеймейкером».

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер «Серхедчи» Эврен Алкая заявил пресс-службе клуба.

Турецкий наставник прокомментировал поражение от «Сабах» во втором матче плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.

Он сказал, что отсутствие Антонио Уильямса создало для них трудности в матче:

«Антонио пришлось покинуть страну по семейным обстоятельствам. Сложно играть с одним плеймейкером. В первом матче мы хорошо играли против "Сабаха" в течение трех периодов. Но не смогли оказать достойное сопротивление сопернику в четвертом. Хорошо зная нашу слабость, "Сабах" начал вторую игру с агрессивной защиты. К сожалению, мы не очень хорошо сыграли в защите, не смогли сделать подборы, поэтому позволили сопернику набрать очки со вторых попыток. Мы попрощались с лигой так, как хотели».

Алкая также оценил выступление команды в этом сезоне:

«В целом наша команда неплохо сыграла в этом сезоне. Смогли сыграть хорошо. Просто победа важнее всего остального. Я хотел бы поблагодарить менеджеров и игроков, которые поддерживали нас в этом сезоне, и пожелать всем успехов. В плей-офф нам пришлось провести три матча с командой из второй группы, которая играет в быстрый баскетбол. Мы сыграли четвертую игру за восемь дней против «Сабаха». На таком уровне баскетболистам очень сложно играть столько матчей за короткий промежуток времени, это вызывает усталость. Конечно, это сказалось на наших играх. В последнем матче мы вышли на площадку очень слабыми и проиграли. Желаю всем успехов в следующем сезоне».

Отметим, что «Серхедчи» уступил «Сабаху» со счетом 77:104.

İdman.biz

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