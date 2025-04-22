Плей-офф: "Нахчыван" против "Абшерона"

Продолжается этап плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужчин.

İdman.biz сообщает, что вторые игры завершатся сегодня.

В единственном матче дня «Абшерон» встретится с «Нахчываном». Матч пройдет в Бакинском Дворце спорта. «Нахчыван», выигравший первый матч со счетом 88:83, попытается победить во второй раз, чтобы выйти в полуфинал. Победитель этой пары в следующем этапе встретится с «Нефтчи».

Азербайджанская баскетбольная лига

Раунд плей-офф, вторая игра

22 апреля

19:00. «Абшерон» – «Нахчыван»

Бакинский Дворец Спорта

Счет в серии — 0:1

Отметим, что «Сабах» и «Нефтчи» вышли в полуфинал, а «Гянджа» и «Шеки» определят победителя в третьей игре плей-офф.

İdman.biz