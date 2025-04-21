Тренер "Нефтчи": "Горжусь своей командой"

«Поздравляю свою команду — мы впервые вышли в полуфинал лиги!»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольной команды «Нефтчи» Давити Чивчивадзе в интервью пресс-службе клуба после матча с «Орду».

Он прокомментировал успех команды в плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Это отличный результат для нас. В предыдущей игре у нас были ошибки как в атаке, так и в защите. Несмотря на то, что на подготовку было всего два дня, мы сумели их исправить. Я горжусь своими игроками — они проделали огромную работу.

Мы ограничили соперника 54 очками, и это прекрасный результат против такой команды, как „Орду“, которая делает ставку на периметр. Теперь будем готовиться к полуфиналу. Независимо от того, кто станет соперником, постараемся продемонстрировать наши сильнейшие качества».

Напомним, что «Нефтчи» во втором матче серии плей-офф уверенно обыграл «Орду» со счётом 88:54.

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