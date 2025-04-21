"Серхедчи" и "Орду" мечтают о реванше

Продолжается этап плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужчин.
İdman.biz сообщает, что сегодня пройдут вторые игры.
Одноименная команда примет «Сабах» в спортивном центре «Серхедчи». Хозяева попытаются взять реванш за поражение в первой игре.
В Бакинском Дворце спорта встретятся «Орду» и «Нефтчи». «Орду» нужно победить, чтобы сравнять счет в серии.
Отметим, что вторые игры завершатся завтра.
Азербайджанская баскетбольная лига
Раунд плей-офф, ответный матч
21 апреля
19:00. «Серхедчи» - «Сабах»
Спортивный центр "Серхедчи"
Счет в серии — 0:1
19:00. «Орду» - «Нефтчи»
Бакинский Дворец Спорта
Счет в серии — 0:1
İdman.biz