"Серхедчи" и "Орду" мечтают о реванше

Продолжается этап плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужчин.

İdman.biz сообщает, что сегодня пройдут вторые игры.

Одноименная команда примет «Сабах» в спортивном центре «Серхедчи». Хозяева попытаются взять реванш за поражение в первой игре.

В Бакинском Дворце спорта встретятся «Орду» и «Нефтчи». «Орду» нужно победить, чтобы сравнять счет в серии.

Отметим, что вторые игры завершатся завтра.

Азербайджанская баскетбольная лига

Раунд плей-офф, ответный матч

21 апреля

19:00. «Серхедчи» - «Сабах»

Спортивный центр "Серхедчи"

Счет в серии — 0:1

19:00. «Орду» - «Нефтчи»

Бакинский Дворец Спорта

Счет в серии — 0:1

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