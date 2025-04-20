Халил Атлы: "Сосредоточились на третьем матче"

Главный тренер баскетбольного клуба «Гянджа» Халил Атлы заявил, что команда уже переключила внимание на решающую третью игру серии против «Шеки».

Как передает İdman.biz, турецкий специалист прокомментировал уверенную домашнюю победу со счётом 94:71 во втором матче плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Поздравляю свою команду с проявленной волей. Все игроки были нацелены на победу и хорошо себя проявили. Мы достойно сыграли. В первом матче тоже выглядели неплохо, но пара простых ошибок лишили нас успеха».

Напомним, в первом поединке серии победу одержал клуб «Шеки» (85:84). Таким образом, имя участника следующего раунда определится по итогам третьего матча. Победитель пары сыграет в полуфинале с сильнейшим из дуэта «Сабах» – «Серхедчи».

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