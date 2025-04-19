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Джош Робинсон: "Работал на складе, а потом стал профессиональным игроком в Азербайджане"

Баскетбол
Новости
19 Апреля 2025 21:55
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Джош Робинсон: "Работал на складе, а потом стал профессиональным игроком в Азербайджане"

Американский баскетболист клуба «Шеки» Джош Робинсон рассказал, как началась его профессиональная карьера в Азербайджане, и поделился своими мыслями о сезоне и будущем, сообщает İdman.biz.

«После окончания колледжа я работал на складе Amazon. И вдруг мне позвонил агент и сказал, что есть интерес со стороны клуба. Когда главный тренер предложил контракт, я был в шоке — ведь предложение поступило поздно, я не был готов. Но я уволился с работы и начал готовиться каждый день. Моя семья и коллеги были очень рады. Благодарен тренеру за такую возможность», — поделился Робинсон с пресс-службой клуба.

Баскетболист признался, что поначалу его волновал языковой барьер, но знакомый игрок, ранее выступавший за «Сумгайыт», успокоил его, сказав, что играть в Азербайджане — это интересный и полезный опыт.

Комментируя сильные стороны «Шеки», Робинсон отметил:

«Мы очень быстрые и играем как единая команда. Если бы не травмы, думаю, у нас было бы всего одно поражение за сезон».

Накануне важного матча с «Гянджой» Робинсон настроен решительно:

«Если мы хорошо будем бороться за подборы и остановим их атаки, сможем победить. У нас есть мотивация, и я уверен, что мы добьёмся результата».

Он также объяснил, почему стал более заметным на площадке после ухода капитана Алекса Колдуэлла:

«После того как Алекс ушёл, я почувствовал, что должен взять на себя большую ответственность и помочь команде».

Робинсон надеется, что удачный сезон в Азербайджане станет для него трамплином в европейские топ-лиги:

«Это моя цель. Надеюсь, что своей игрой заслужу шанс перейти в сильный европейский чемпионат уже в следующем сезоне».

İdman.biz

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