Мурат Дикмен: "Еще ничего не закончено"

«Было очень важно начать с победы».

Как сообщает İdman.biz, об этом пресс-службе клуба заявил главный тренер баскетбольной команды «Нахчыван» Мурат Дикмен.

Он прокомментировал первую игру против «Абшерона» в раунде плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги. Турецкий специалист заявил, что, хотя они и выиграли этот матч со счетом 88:83, еще ничего не закончено:

«У нас впереди еще одна игра. Я поздравляю своих игроков. Они действительно очень хорошо боролись. Стадия плей-офф не похожа на обычный сезон. Мы здесь наблюдаем другую борьбу. Я очень рад, что мы выиграли первую встречу».

Он сказал, что команда хорошо подготовится к ответному матчу:

«Теперь мы сосредоточимся на втором поединке. Надеюсь, мы выиграем эту игру и выйдем в полуфинал. Я также поздравляю нашего соперника с его борьбой».

Отметим, что второй матч между командами состоится 22 апреля.

İdman.biz