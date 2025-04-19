Главный тренер "Абшерона": "В критические моменты мы допускали простые ошибки"

«Для нас это была неплохая игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба главный тренер баскетбольной команды «Абшерон» Эрхан Токер.

Он прокомментировал первую игру против «Нахчывана» в раунде плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги. Главный тренер заявил, что остался доволен игрой своей команды в матче, который они проиграли со счетом 83:88:

«Не могу сказать, что мы играли очень плохо. Время от времени допускали ошибки в обороне. По первой половине могу сказать только то, что позволили сопернику набрать много очков. Моя команда тоже смогла набрать больше очков, чем обычно. Мы набрали 45 очков в первой половине. Обычно бывает меньше. То, что мы отдали сопернику 50 очков, было одним из негативных нюансов. Во второй половине смогли лучше сыграть в обороне. Мы сравняли счет, но в критические моменты допустили простые ошибки. Это и привело к поражению».

Наставник считает победу в следующем матче неизбежной:

«Нам нужно выиграть следующую игру, и мы будем готовиться соответствующим образом. Обе команды находятся на равном уровне. В таких играх на ход матча влияют некоторые нюансы. В текущей ситуации главная цель - выиграть следующий матч».

Отметим, что второй матч между командами состоится 22 апреля.

İdman.biz