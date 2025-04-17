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Главный тренер "Орду": "Нефтчи" — фаворит в борьбе за выход в полуфинал"

Баскетбол
Новости
17 Апреля 2025 22:34
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Главный тренер "Орду": "Нефтчи" — фаворит в борьбе за выход в полуфинал"

Перед матчем плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги против «Нефтчи» главный тренер команды «Орду» Альберто Бланко поделился ожиданиями и оценил шансы своей команды на выход в полуфинал.

Как сообщает İdman.biz, специалист признал силу соперника, отметив, что «Нефтчи» входит в тройку сильнейших клубов лиги и объективно считается фаворитом серии. Тем не менее, Бланко подчеркнул, что его команда будет бороться до конца, несмотря на кадровые потери.

«Мы подходим к игре без давления. У нас есть небольшой шанс, и мы постараемся им воспользоваться. В серии с „Кубой“ мы также не были фаворитами, но сумели победить», — отметил тренер.

Бланко также сообщил, что в команде отсутствует лучший снайпер, получивший травму в предыдущем раунде, а единственный новичок, подписанный перед закрытием трансферного окна, покинул клуб спустя 15 дней.

Несмотря на трудности, тренер верит, что при хорошей игре и концентрации до последних минут встречи «Орду» может побороться за победу: «Если останемся в игре до последних пяти минут — наши шансы увеличатся».

İdman.biz

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