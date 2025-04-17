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Легионер "Серхедчи": "У нас нет другого выхода" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Интервью
17 Апреля 2025 16:02
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Легионер "Серхедчи": "У нас нет другого выхода" - ИНТЕРВЬЮ

Американский баскетболист «Серхедчи» Антонио Уильямс дал интервью пресс-службе клуба.

İdman.biz сообщает, что он оценил выступление своей команды и прокомментировал ее шансы на выход в плей-офф.

- На днях вы одержали непростую победу над «Сумгайытом» в третьем матче раунда плей-офф. Что вы думаете об этой игре?

- Считаю, что мы хорошо сыграли в трех из четырех четвертей. На мой взгляд, концовка матча была более напряженной. Мы продемонстрировали стойкость и единство. Вот почему мы смогли победить.

- Что стало главным источником мотивации к этой победе?

- Проигрыш во втором матче мотивировал нас. Возникло желание выигрывать еще. Я вообще не люблю проигрывать.

- Давайте поговорим о том поражении. После уверенной победы в первом поединке это поражение было неожиданным...

- Я думаю, что, выиграв первую встречу с большой разницейц, мы недооценили соперника во второй. В результате проиграли, а соперник заслужил победу в этой игре.

- Увеличение серии до трех игр может вызвать усталость в следующем матче?

- Игроки, команда, могут устать. Но нам нужно выйти и победить в следующей встрече серии. У нас нет другого выхода.

- Соперником в следующем этапе будет «Сабах», и завтра вы сыграете против них свою первую встречу. Каковы шансы на победу?

- Думаю, мы можем выиграть каждую встречу. Нам просто нужно показать свою игру.

İdman.biz

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