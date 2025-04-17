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КАЛЕНДАРЬ вторых игр плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги

Баскетбол
Новости
17 Апреля 2025 13:14
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КАЛЕНДАРЬ вторых игр плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги

Объявлены даты проведения ответных матчей раунда плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что вторые матчи в формате до двух побед начнутся 20 апреля.

Местная команда примет "Шеки" в Гяндже.

Отметим, что путь к полуфиналу начнется уже сегодня. В первый день этапа состоится матч "Шеки" - "Гянджа". На следующий день "Нефтчи" сыграет с "Орду", а "Сабах" - с "Серхедчи". Первые матчи завершатся 19 апреля матчем между командами "Нахчыван" и "Абшерон".

Азербайджанская баскетбольная лига
Стадия плей-офф
20 апреля
14:00 "Гянджа" - "Шеки"
Дворец спорта Гянджи

21 апреля
19:00. "Серхедчи" - "Сабах"
Спортивный центр "Серхедчи"

19:00. "Орду" - "Нефтчи"
Дворец спорта Баку

22 апреля
19:00. "Абшерон" - "Нахчыван"
Дворец спорта Баку

İdman.biz

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