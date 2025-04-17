КАЛЕНДАРЬ вторых игр плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги

Объявлены даты проведения ответных матчей раунда плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.
İdman.biz сообщает, что вторые матчи в формате до двух побед начнутся 20 апреля.
Местная команда примет "Шеки" в Гяндже.
Отметим, что путь к полуфиналу начнется уже сегодня. В первый день этапа состоится матч "Шеки" - "Гянджа". На следующий день "Нефтчи" сыграет с "Орду", а "Сабах" - с "Серхедчи". Первые матчи завершатся 19 апреля матчем между командами "Нахчыван" и "Абшерон".
Азербайджанская баскетбольная лига
Стадия плей-офф
20 апреля
14:00 "Гянджа" - "Шеки"
Дворец спорта Гянджи
21 апреля
19:00. "Серхедчи" - "Сабах"
Спортивный центр "Серхедчи"
19:00. "Орду" - "Нефтчи"
Дворец спорта Баку
22 апреля
19:00. "Абшерон" - "Нахчыван"
Дворец спорта Баку
İdman.biz