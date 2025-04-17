17 Апреля 2025
RU

Тахир Бахшиев: "После такого матча тяжело что-то говорить"

Баскетбол
Новости
17 Апреля 2025 00:04
5
Тахир Бахшиев: "После такого матча тяжело что-то говорить"

«После такого матча тяжело что-то говорить. Мы думали, что всё сложится иначе. Это спорт. Возможно, мы просто эмоционально выгорели», — сказал главный тренер баскетбольной команды НТД Тахир Бахшиев в интервью пресс-службе клуба после матча с «Абшероном», передает İdman.biz.

Молодой специалист прокомментировал поражение своей команды со счетом 74:81 в стадии плей-ина Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Все хотели победить. Особенно после завоевания Кубка страны мотивация была очень высокой. У этой команды был больший потенциал. Но мы не смогли показать желаемый результат. Поздравляю "Абшерон" и желаю им дальнейших успехов.

Это спорт. Здесь бывают и победы, и поражения. Мы выиграли Кубок страны, но сезон в чемпионате оказался неудачным. Мы начали сезон с молодыми игроками, а позже к команде присоединились более опытные, внёсшие весомый вклад в победу в Кубке. Однако в матчах против "Абшерона" сказались усталость и травмы лидеров. Тем не менее, мы не ищем оправданий».

Отметим, что несмотря на победу в Кубке страны, команда НТД не смогла пробиться в плей-офф лиги.

Тэги:

Новости по теме

Главный тренер "Сумгайыта" обвинил судей в поражении
16 Апреля 22:50
Баскетбол

Главный тренер "Сумгайыта" обвинил судей в поражении

Вадим Курамшин считает, что арбитры допустили серьезные ошибки в концовке решающего матча
"Абшерон" и "Серхедчи" вышли в плей-офф АБЛ - ВИДЕО
16 Апреля 21:25
Баскетбол

"Абшерон" и "Серхедчи" вышли в плей-офф АБЛ - ВИДЕО

В рамках третьих игр прошли два матча
Американский баскетболист: "Каждая игра с "Шеки" будет битвой"
16 Апреля 18:56
Баскетбол

Американский баскетболист: "Каждая игра с "Шеки" будет битвой"

Игрок "Гянджи" поделился своими ожиданиями от матчей плей-офф
Легионер "Сумгайыта": "И атака, и защита были безупречны"
15 Апреля 16:34
Баскетбол

Легионер "Сумгайыта": "И атака, и защита были безупречны"

Янг высказал свои мысли о серии с "Серхедчи" в плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги
Эврен Алкая: "Нет никакой системы, они просто набирают очки"
15 Апреля 16:04
Баскетбол

Эврен Алкая: "Нет никакой системы, они просто набирают очки"

Он поделился своими мыслями о второй игре плей-ина против "Сумгайыта"
Когда определятся два последних участника плей-офф?
15 Апреля 13:37
Баскетбол

Когда определятся два последних участника плей-офф?

В двух других парах плей-офф "Гянджа" дважды выиграла у "Лянкярана", а "Орду" - у "Губы"

Самое читаемое

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Апреля 16:05
Дзюдо

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

После обретения независимости в 1991 году дзюдоисты нашей страны начали участвовать в чемпионатах Европы
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?
14 Апреля 16:22
Азербайджанский футбол

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Это форварды, выступающие в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Бельгии, Бразилии, Аргентине и Франции
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО
15 Апреля 22:30
Бокс

Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала 18 медалей