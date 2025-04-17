Тахир Бахшиев: "После такого матча тяжело что-то говорить"

«После такого матча тяжело что-то говорить. Мы думали, что всё сложится иначе. Это спорт. Возможно, мы просто эмоционально выгорели», — сказал главный тренер баскетбольной команды НТД Тахир Бахшиев в интервью пресс-службе клуба после матча с «Абшероном», передает İdman.biz.

Молодой специалист прокомментировал поражение своей команды со счетом 74:81 в стадии плей-ина Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Все хотели победить. Особенно после завоевания Кубка страны мотивация была очень высокой. У этой команды был больший потенциал. Но мы не смогли показать желаемый результат. Поздравляю "Абшерон" и желаю им дальнейших успехов.

Это спорт. Здесь бывают и победы, и поражения. Мы выиграли Кубок страны, но сезон в чемпионате оказался неудачным. Мы начали сезон с молодыми игроками, а позже к команде присоединились более опытные, внёсшие весомый вклад в победу в Кубке. Однако в матчах против "Абшерона" сказались усталость и травмы лидеров. Тем не менее, мы не ищем оправданий».

Отметим, что несмотря на победу в Кубке страны, команда НТД не смогла пробиться в плей-офф лиги.