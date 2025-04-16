Американский баскетболист: "Каждая игра с "Шеки" будет битвой"

Американский легионер баскетбольного клуба «Гянджа» Малек Дейвис заявил, что предстоящие матчи плей-офф против «Шеки» обещают быть особенно напряженными.

Как сообщает İdman.biz, баскетболист подчеркнул, что команда настроена пройти как можно дальше в турнире, чтобы порадовать как клуб, так и болельщиков:

«Наша цель — побеждать в играх и продлить сезон, дав себе еще один шанс. Нас ждут поединки с "Шеки", и я ожидаю, что это будут очень тяжелые матчи. Каждая игра станет настоящей битвой. Мы хорошо подготовились, прошли серьезные тренировки и тщательно разобрали соперника. У нас есть четкий план, и мы выложимся на максимум, чтобы добиться победы».

Напомним, что «Гянджа» уверенно вышла в плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги, одержав две победы над «Лянкяраном» в стадии плей-ин. В следующем раунде команда встретится с «Шеки».

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