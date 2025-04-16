"Сумгайыт" против "Серхедчи", "Абшерон" сыграет с НТД

Сегодня завершатся матчи плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.
İdman.biz сообщает, что в рамках третьих игр состоятся два матча.
«Сумгайыт» и «Серхедчи», одержавшие по одной победе, сразятся за место в плей-офф. В другом матче за вторую победу поборются «Абшерон» и НТД.
Отметим, что в двух других парах плей-офф «Гянджа» выиграла у «Лянкярана», а «Орду» - у «Губы» в двух матчах.
Азербайджанская баскетбольная лига
Плей-офф, третьи игры
16 апреля
19:00. «Сумгайыт» – «Серхедчи»
Сумгайытский ОСК
Счет в серии — 1:1
19:00. «Абшерон» - НТД
Дворец спорта Баку
Счет в серии — 1:1
İdman.biz