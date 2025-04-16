16 Апреля 2025
RU

"Сумгайыт" против "Серхедчи", "Абшерон" сыграет с НТД

Баскетбол
Новости
16 Апреля 2025 10:00
11
"Сумгайыт" против "Серхедчи", "Абшерон" сыграет с НТД

Сегодня завершатся матчи плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что в рамках третьих игр состоятся два матча.

«Сумгайыт» и «Серхедчи», одержавшие по одной победе, сразятся за место в плей-офф. В другом матче за вторую победу поборются «Абшерон» и НТД.

Отметим, что в двух других парах плей-офф «Гянджа» выиграла у «Лянкярана», а «Орду» - у «Губы» в двух матчах.

Азербайджанская баскетбольная лига
Плей-офф, третьи игры
16 апреля
19:00. «Сумгайыт» – «Серхедчи»
Сумгайытский ОСК
Счет в серии — 1:1

19:00. «Абшерон» - НТД
Дворец спорта Баку
Счет в серии — 1:1

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Легионер "Сумгайыта": "И атака, и защита были безупречны"
15 Апреля 16:34
Баскетбол

Легионер "Сумгайыта": "И атака, и защита были безупречны"

Янг высказал свои мысли о серии с "Серхедчи" в плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги
Эврен Алкая: "Нет никакой системы, они просто набирают очки"
15 Апреля 16:04
Баскетбол

Эврен Алкая: "Нет никакой системы, они просто набирают очки"

Он поделился своими мыслями о второй игре плей-ина против "Сумгайыта"
Когда определятся два последних участника плей-офф?
15 Апреля 13:37
Баскетбол

Когда определятся два последних участника плей-офф?

В двух других парах плей-офф "Гянджа" дважды выиграла у "Лянкярана", а "Орду" - у "Губы"
Вадим Курамшин: "Одержали заслуженную победу"
15 Апреля 01:02
Баскетбол

Вадим Курамшин: "Одержали заслуженную победу"

Главный тренер считает, что решающий третий матч против "Серхедчи" будет тяжелым
"Орду" вышел в плей-офф, остальные пары ждут решающих матчей
14 Апреля 22:59
Баскетбол

"Орду" вышел в плей-офф, остальные пары ждут решающих матчей

Прошли вторые матчи стадии плей-ин

Таир Бахшиев: "Мы будем сражаться до конца – я верю в свою команду"
14 Апреля 21:27
Баскетбол

Таир Бахшиев: "Мы будем сражаться до конца – я верю в свою команду"

Наставник высказался о перспективах своей команды

Самое читаемое

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Апреля 16:05
Дзюдо

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

После обретения независимости в 1991 году дзюдоисты нашей страны начали участвовать в чемпионатах Европы
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?
14 Апреля 16:22
Азербайджанский футбол

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Это форварды, выступающие в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Бельгии, Бразилии, Аргентине и Франции
Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО
15 Апреля 22:30
Бокс

Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала 18 медалей