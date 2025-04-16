"Сумгайыт" против "Серхедчи", "Абшерон" сыграет с НТД

Сегодня завершатся матчи плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что в рамках третьих игр состоятся два матча.

«Сумгайыт» и «Серхедчи», одержавшие по одной победе, сразятся за место в плей-офф. В другом матче за вторую победу поборются «Абшерон» и НТД.

Отметим, что в двух других парах плей-офф «Гянджа» выиграла у «Лянкярана», а «Орду» - у «Губы» в двух матчах.

Азербайджанская баскетбольная лига

Плей-офф, третьи игры

16 апреля

19:00. «Сумгайыт» – «Серхедчи»

Сумгайытский ОСК

Счет в серии — 1:1

19:00. «Абшерон» - НТД

Дворец спорта Баку

Счет в серии — 1:1

İdman.biz