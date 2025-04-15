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Легионер "Сумгайыта": "И атака, и защита были безупречны"

Баскетбол
Новости
15 Апреля 2025 16:34
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Легионер "Сумгайыта": "И атака, и защита были безупречны"

«Мы хорошо сыграли в первом матче, когда проиграли «Серхедчи». Во втором матче же были в целом превосходны».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил баскетболист "Сумгайыта" Зайон Янг.

Легионер высказал свои мысли о серии с «Серхедчи» в плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Наш коллектив показал всю свою силу. И атака, и защита были безупречны. По моему мнению, победителем решающего матча серии станет «Сумгайыт»! Нам нужна поддержка болельщиков в среду. Я призываю их всех на арену. Даже наши болельщики из Баку должны приехать в Сумгайыт!»

Отметим, что «Сумгайыт» одержал победу в серии со счетом 100:97. Решающий матч между командами состоится завтра.

İdman.biz

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