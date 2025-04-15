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Когда определятся два последних участника плей-офф?

Баскетбол
Новости
15 Апреля 2025 13:37
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Когда определятся два последних участника плей-офф?

Объявлено время проведения третьих матчей плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Азербайджана.

Последние два участника плей-офф определятся 16 апреля. В завтрашних матчах «Сумгайыт» примет «Серхедчи», а «Абшерон» - НТД.

Отметим, что в двух других парах плей-офф «Гянджа» дважды выиграла у «Лянкярана», а «Орду» - у «Губы».

Азербайджанская баскетбольная лига
Плей-офф, третьи игры
16 апреля
19:00. «Сумгайыт» – «Серхедчи»
Сумгайытский ОСК

19:00. «Абшерон» - НТД
Дворец спорта Баку

İdman.biz

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