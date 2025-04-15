Вадим Курамшин: "Одержали заслуженную победу"

Главный тренер баскетбольного клуба «Сумгайыт» Вадим Курамшин прокомментировал победу своей команды над «Серхедчи» (100:97) во втором матче плей-ин стадии Азербайджанской баскетбольной лиги, сообщает İdman.biz.

«Хочу поблагодарить всех игроков нашей команды. Сегодня мы сыграли максимально качественно. Мы тщательно разобрали первую игру в Сумгайыте и повторили тот уровень, которого достигли за последние месяцы. Командная игра и правильная тактика дали результат. “Сумгайыт” сегодня добился заслуженной победы», — отметил специалист.

Курамшин также признал, что решающий третий матч будет тяжелым:

«У “Серхедчи” восемь легионеров, у нас — только четыре. Играть 40 минут без замен — это непросто, сказывается усталость. Но мы сделаем всё, чтобы победить. В этом сезоне “Сумгайыт” обыграл всех соперников хотя бы по одному разу. Постараемся обыграть “Серхедчи” и во второй раз».

После двух матчей счет в серии стал равным — 1:1.

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