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Таир Бахшиев: "Мы будем сражаться до конца – я верю в свою команду"

Баскетбол
Новости
14 Апреля 2025 21:27
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Таир Бахшиев: "Мы будем сражаться до конца – я верю в свою команду"

Главный тренер баскетбольной команды НТД Таир Бахшиев прокомментировал победу своей команды над «Абшероном» во втором матче плей-ин этапа Азербайджанской баскетбольной лиги.

В интервью пресс-службе клуба он отметил важность психологической уверенности перед решающим поединком, передает İdman.biz.

«В первом матче мы явно сыграли слабо. Было трудно собраться, тем более у нас была всего одна тренировка перед ответной встречей. Но мы проанализировали ошибки, потренировались и во втором матче показали гораздо более уверенную игру. Поединок был равным, ни одна из команд не смогла создать значительное преимущество. Эта победа станет для нас мощным психологическим импульсом, ведь впереди — решающий третий матч», — заявил специалист.

Бахшиев также отметил, что команда столкнулась с кадровыми трудностями: «Нельзя сказать, что мы устали после Кубка. Проблема — в травмах. Тайри Бойкин пропустил оба матча, Детрику Браунингу пришлось провести на площадке все 40 минут, а Акбер Мамедов играет с повреждением. Несмотря на это, я верю в свою команду. Ребята знают, за что борются и что должны делать. Мы будем сражаться до самого конца».

Напомним, что НТД уступил в первом матче серии, но сумел взять реванш во втором, сравняв счёт. Исход серии определится в третьей игре.

İdman.biz

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