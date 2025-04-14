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Альберто Бланко: "Мы вышли в плей-офф, играя умно"

Баскетбол
Новости
14 Апреля 2025 17:04
14
Альберто Бланко: "Мы вышли в плей-офф, играя умно"

«Я очень рад, что мы выиграли плей-ин и вышли в плей-офф».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Орду» Альберто Бланко, комментируя сегодняшнюю игру против «Губы» в Азербайджанской мужской баскетбольной лиге.

Наставник отметил, что этот результат - их первый успех:

«Это уже пятая победа над «Губой». Однако в начале сезона мы проиграли с разницей в 30 очков. Победы в двух матчах подряд - это результат ежедневных интенсивных тренировок и повышения качества игры. Даже если нам придется играть с «Губой» 10 игр, я верю, что мы все равно будем достойно бороться и победим».

Он также рассказал о влиянии ротации на ход игры:

«Сегодня, при небольших ротациях состава, нам удалось сохранить контроль над игрой на протяжении трех периодов. Лишь в последнем периоде мы столкнулись с несколько сложной ситуацией. Однако мы не потеряли самообладания и, сыграв умно, вышли в плей-офф. Теперь забудем об этом матче и сосредоточим все свое внимание на матче с «Нефтчи» в стадии плей-офф».

Отметим, что в сегодняшнем матче «Орду» обыграл «Губу» со счетом 92:88.

İdman.biz

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