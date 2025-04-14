14 Апреля 2025
RU

Шахрияр Аскеров: "К этой ситуации привело плохое судейство"

Баскетбол
Новости
14 Апреля 2025 16:46
15
Шахрияр Аскеров: "К этой ситуации привело плохое судейство"

«Мы сделали все возможное. Но сербский судья допустил грубую ошибку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Губы» Шахрияр Аскеров, комментируя сегодняшнюю игру против «Орду» в рамках Азербайджанской мужской баскетбольной лиги.

Наставник раскритиковал судью за поражение:

«Мы реализовали трехочковый, когда проигрывали три очка, и судья зафиксировал фол в нападении. Это решило судьбу игры. С другой стороны, мы даже рта не могли открыть, всем давали технические фолы. Но такого подхода к игрокам и тренеру команды соперника не было. Они делают все, что хотят. Плохое судейство в этой игре привело к такой ситуации. У нас не широкая ротация, с трудом догоняем соперника, «убиваем» себя, и в итоге вот что получается. Мы сделали все, что могли».

Отметим, что в сегодняшнем матче «Губа» уступила «Орду» со счетом 88:92.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Альберто Бланко: "Мы вышли в плей-офф, играя умно"
17:04
Баскетбол

Альберто Бланко: "Мы вышли в плей-офф, играя умно"

Наставник отметил, что этот результат - их первый успех
"Орду" вышел в плей-офф
15:55
Баскетбол

"Орду" вышел в плей-офф

Проходят вторые матчи стадии плей-ин
Сборная Азербайджана опустилась в рейтинге
13:43
Баскетбол

Сборная Азербайджана опустилась в рейтинге

У нее 93,106 очка
Халил Атлы: "Мы создали хороший коллектив и выходим на финишную прямую"
01:40
Баскетбол

Халил Атлы: "Мы создали хороший коллектив и выходим на финишную прямую"

Турецкий специалист призвал болельщиков поддержать его команду в ответственных матчах
"Гянджа" пробилась в стадию плей-офф
13 Апреля 18:43
Баскетбол

"Гянджа" пробилась в стадию плей-офф

В понедельник продолжатся матчи плей-ин АБЛ
Иностранные судьи в чемпионате Азербайджана - ФОТО
12 Апреля 13:37
Баскетбол

Иностранные судьи в чемпионате Азербайджана - ФОТО

Они обслужат матчи плей-ин и плей-офф

Самое читаемое

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля
12 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

В случае перехода трансфер может стать самым дорогим в истории футбола
Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО
11 Апреля 21:04
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО

На ковер вышли шесть борцов сборной Азербайджана
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе