Шахрияр Аскеров: "К этой ситуации привело плохое судейство"

«Мы сделали все возможное. Но сербский судья допустил грубую ошибку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Губы» Шахрияр Аскеров, комментируя сегодняшнюю игру против «Орду» в рамках Азербайджанской мужской баскетбольной лиги.

Наставник раскритиковал судью за поражение:

«Мы реализовали трехочковый, когда проигрывали три очка, и судья зафиксировал фол в нападении. Это решило судьбу игры. С другой стороны, мы даже рта не могли открыть, всем давали технические фолы. Но такого подхода к игрокам и тренеру команды соперника не было. Они делают все, что хотят. Плохое судейство в этой игре привело к такой ситуации. У нас не широкая ротация, с трудом догоняем соперника, «убиваем» себя, и в итоге вот что получается. Мы сделали все, что могли».

Отметим, что в сегодняшнем матче «Губа» уступила «Орду» со счетом 88:92.

İdman.biz