"Орду", "Серхедчи" и "Абшерон" в шаге от плей-офф

Сегодня состоятся очередные игры Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужчин.
İdman.biz сообщает, что пройдут вторые матчи стадии плей-ин.
«Орду», «Серхедчи» и «Абшерон» будут стремиться завершить серию второй победой. «Орду», НТД и «Сумгайыт» должны победить, чтобы продлить серию до трех игр.
Отметим, что в другом противостоянии «Гянджа», дважды обыгравшая «Лянкяран», вышла в плей-офф.
Азербайджанская баскетбольная лига
Плей-офф, вторые игры
14 апреля
14:00 «Губа» — «Орду»
Губинский ОСК
Счет в серии — 0:1.
18:00. НТД – «Абшерон»
Спортивный центр "Серхедчи"
Счет в серии — 0:1.
21:00. «Серхедчи» - «Сумгайыт»
Спортивный центр "Серхедчи"
Счет в серии — 1:0.
İdman.biz