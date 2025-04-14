"Орду", "Серхедчи" и "Абшерон" в шаге от плей-офф

Сегодня состоятся очередные игры Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужчин.

İdman.biz сообщает, что пройдут вторые матчи стадии плей-ин.

«Орду», «Серхедчи» и «Абшерон» будут стремиться завершить серию второй победой. «Орду», НТД и «Сумгайыт» должны победить, чтобы продлить серию до трех игр.

Отметим, что в другом противостоянии «Гянджа», дважды обыгравшая «Лянкяран», вышла в плей-офф.

Азербайджанская баскетбольная лига

Плей-офф, вторые игры

14 апреля

14:00 «Губа» — «Орду»

Губинский ОСК

Счет в серии — 0:1.

18:00. НТД – «Абшерон»

Спортивный центр "Серхедчи"

Счет в серии — 0:1.

21:00. «Серхедчи» - «Сумгайыт»

Спортивный центр "Серхедчи"

Счет в серии — 1:0.

İdman.biz