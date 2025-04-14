14 Апреля 2025
RU

Халил Атлы: "Мы создали хороший коллектив и выходим на финишную прямую"

Баскетбол
Новости
14 Апреля 2025 01:40
9
Халил Атлы: "Мы создали хороший коллектив и выходим на финишную прямую"

Главный тренер баскетбольного клуба «Гянджа» Халил Атлы остался доволен победой своей команды над «Лянкяраном» (100:74) в рамках стадии плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги, сообщает İdman.biz.

«Я считаю, что в этом сезоне нам удалось создать хороший коллектив», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

По словам Атлы, его главной целью с момента приезда в Азербайджан было возвращение «Гянджи» в плей-офф. Команда уже сыграла в финале Кубка страны, а теперь пробилась в решающую стадию чемпионата.

«Мы посвятили эту победу жителям Гянджи. Учитывая бюджет и состав, считаю, что проделали отличную работу. Благодарю всех своих игроков — каждого в отдельности. Будем двигаться шаг за шагом и выкладываться по максимуму. Уже настраиваемся на следующего соперника», — подчеркнул тренер.

Наставник также обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в самых ответственных матчах сезона:

«Поддержка фанатов делает нас счастливее и придает сил. Мы подошли к самой важной части сезона. Сейчас как никогда нужна их поддержка. Хотим видеть их на трибунах. Спасибо им за все».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Гянджа" пробилась в стадию плей-офф
13 Апреля 18:43
Баскетбол

"Гянджа" пробилась в стадию плей-офф

В понедельник продолжатся матчи плей-ин АБЛ
Иностранные судьи в чемпионате Азербайджана - ФОТО
12 Апреля 13:37
Баскетбол

Иностранные судьи в чемпионате Азербайджана - ФОТО

Они обслужат матчи плей-ин и плей-офф
РАСПИСАНИЕ вторых игр плей-ин
12 Апреля 11:27
Баскетбол

РАСПИСАНИЕ вторых игр плей-ин

Поединки начнутся 13 апреля
"Абшерон", "Серхедчи" и "Орду" одержали победу - ФОТО
11 Апреля 22:25
Баскетбол

"Абшерон", "Серхедчи" и "Орду" одержали победу - ФОТО

Во второй игровой день состоялись три матча
27 очков, 7 подборов и 1 "уходи к черту": статистика Леброна по итогам очередного матча в НБА
11 Апреля 20:17
Баскетбол

27 очков, 7 подборов и 1 "уходи к черту": статистика Леброна по итогам очередного матча в НБА

Звезда баскетбола нагрубил оператору во время игры

Эрхан Токер: "Победа стала результатом отличной игры в обороне"
11 Апреля 18:53
Баскетбол

Эрхан Токер: "Победа стала результатом отличной игры в обороне"

Турецкий специалист назвал слагаемые успеха своей команды

Самое читаемое

Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона
11 Апреля 11:39
Мировой футбол

Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона

Редкие голы не меняют ситуацию
Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля
12 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

В случае перехода трансфер может стать самым дорогим в истории футбола
Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО
11 Апреля 21:04
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО

На ковер вышли шесть борцов сборной Азербайджана