Халил Атлы: "Мы создали хороший коллектив и выходим на финишную прямую"

Главный тренер баскетбольного клуба «Гянджа» Халил Атлы остался доволен победой своей команды над «Лянкяраном» (100:74) в рамках стадии плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги, сообщает İdman.biz.

«Я считаю, что в этом сезоне нам удалось создать хороший коллектив», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

По словам Атлы, его главной целью с момента приезда в Азербайджан было возвращение «Гянджи» в плей-офф. Команда уже сыграла в финале Кубка страны, а теперь пробилась в решающую стадию чемпионата.

«Мы посвятили эту победу жителям Гянджи. Учитывая бюджет и состав, считаю, что проделали отличную работу. Благодарю всех своих игроков — каждого в отдельности. Будем двигаться шаг за шагом и выкладываться по максимуму. Уже настраиваемся на следующего соперника», — подчеркнул тренер.

Наставник также обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в самых ответственных матчах сезона:

«Поддержка фанатов делает нас счастливее и придает сил. Мы подошли к самой важной части сезона. Сейчас как никогда нужна их поддержка. Хотим видеть их на трибунах. Спасибо им за все».

İdman.biz