РАСПИСАНИЕ вторых игр плей-ин

Объявлено расписание очередных игр Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужчин.

İdman.biz сообщает, что объявлены место и время проведения вторых матчей стадии плей-ин.

Поединки начнутся 13 апреля. В первый день состоится одна игра, а на следующий - три.

Азербайджанская баскетбольная лига

Плей-ин, вторые игры

13 апреля

14:00 «Лянкяран» — «Гянджа»

Лянкяранский ОСК

14 апреля

14:00 «Губа» — «Орду»

Губинский ОСК

18:00. НТД – «Абшерон»

Спортивный центр "Серхедчи"

21:00. «Серхедчи» - «Сумгайыт»

Спортивный центр "Серхедчи"

İdman.biz