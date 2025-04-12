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РАСПИСАНИЕ вторых игр плей-ин

Баскетбол
Новости
12 Апреля 2025 11:27
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РАСПИСАНИЕ вторых игр плей-ин

Объявлено расписание очередных игр Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужчин.

İdman.biz сообщает, что объявлены место и время проведения вторых матчей стадии плей-ин.

Поединки начнутся 13 апреля. В первый день состоится одна игра, а на следующий - три.

Азербайджанская баскетбольная лига
Плей-ин, вторые игры

13 апреля
14:00 «Лянкяран» — «Гянджа»
Лянкяранский ОСК

14 апреля
14:00 «Губа» — «Орду»
Губинский ОСК

18:00. НТД – «Абшерон»
Спортивный центр "Серхедчи"

21:00. «Серхедчи» - «Сумгайыт»
Спортивный центр "Серхедчи"

İdman.biz

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