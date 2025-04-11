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27 очков, 7 подборов и 1 "уходи к черту": статистика Леброна по итогам очередного матча в НБА

Баскетбол
Новости
11 Апреля 2025 20:17
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27 очков, 7 подборов и 1 "уходи к черту": статистика Леброна по итогам очередного матча в НБА

Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказался в центре внимания не только из-за своей игры, но и из-за эмоционального эпизода во время матча с «Даллас Маверикс».

Как передает İdman.biz, в ходе встречи, завершившейся победой «озёрников» со счётом 112:97, 40-летний баскетболист резко обратился к оператору:

«Иди к черту отсюда! Ты мне здесь чертовски мешаешь!»

Инцидент произошел, когда Джеймс пытался сесть на скамейку своей команды. Несмотря на вспышку эмоций, сам Леброн провёл достойный матч, набрав 27 очков, совершив семь подборов и сделав три результативные передачи.

Самым результативным игроком стал Лука Дончич, оформивший 45 очков, шесть ассистов и восемь подборов.

İdman.biz

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