"Абшерон" сыграет с НТД

Сегодня завершатся первые игры раунда плей-ин мужской Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).
İdman.biz сообщает, что во второй игровой день состоятся три матча.
Матч «Абшерон» - НТД, который должен был состояться накануне, но был перенесен, пройдет сегодня. Остальные две встречи состоятся одновременно. «Сумгайыт» сыграет с «Серхедчи», а «Орду» - с «Губой».
Азербайджанская баскетбольная лига
Плей-ин, первые игры
11 апреля
16:00 «Абшерон» – НТД
Абшеронский ОСК
19:00. «Сумгайыт» – «Серхедчи»
Сумгайытский ОСК
19:00. «Орду» — «Губа»
Абшеронский ОСК
İdman.biz