"Абшерон" сыграет с НТД

Сегодня завершатся первые игры раунда плей-ин мужской Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

İdman.biz сообщает, что во второй игровой день состоятся три матча.

Матч «Абшерон» - НТД, который должен был состояться накануне, но был перенесен, пройдет сегодня. Остальные две встречи состоятся одновременно. «Сумгайыт» сыграет с «Серхедчи», а «Орду» - с «Губой».

Азербайджанская баскетбольная лига

Плей-ин, первые игры

11 апреля

16:00 «Абшерон» – НТД

Абшеронский ОСК

19:00. «Сумгайыт» – «Серхедчи»

Сумгайытский ОСК

19:00. «Орду» — «Губа»

Абшеронский ОСК

İdman.biz