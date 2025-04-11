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"Абшерон" сыграет с НТД

Баскетбол
Новости
11 Апреля 2025 09:36
11
"Абшерон" сыграет с НТД

Сегодня завершатся первые игры раунда плей-ин мужской Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

İdman.biz сообщает, что во второй игровой день состоятся три матча.

Матч «Абшерон» - НТД, который должен был состояться накануне, но был перенесен, пройдет сегодня. Остальные две встречи состоятся одновременно. «Сумгайыт» сыграет с «Серхедчи», а «Орду» - с «Губой».

Азербайджанская баскетбольная лига
Плей-ин, первые игры
11 апреля

16:00 «Абшерон» – НТД
Абшеронский ОСК

19:00. «Сумгайыт» – «Серхедчи»
Сумгайытский ОСК

19:00. «Орду» — «Губа»
Абшеронский ОСК

İdman.biz

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