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Георгий Кондрусевич - о поражении от "Гянджи": "Не знаю, что сказать игрокам"

Баскетбол
Новости
10 Апреля 2025 18:45
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Георгий Кондрусевич - о поражении от "Гянджи": "Не знаю, что сказать игрокам"

Главный тренер баскетбольного клуба «Лянкяран» Георгий Кондрусевич прокомментировал поражение своей команды в плей-ин стадии чемпионата Азербайджана от «Гянджи» со счетом 92:96.

Как передает İdman.biz, наставник отметил, что ему сложно что-либо сказать своим баскетболистам после такого результата.

«Не знаю, что сказать своим игрокам. Говорят, концовки игр проигрывают тренеры, но в этот раз большое значение имели и потери мяча, допущенные самими баскетболистами. Очень сложно что-то говорить в таких ситуациях», — признался Кондрусевич.

По его словам, команда вновь упустила победу, имея преимущество по ходу встречи.

«Не знаю, что сказать в раздевалке игрокам. Такие поражения, когда ведешь в счете и в итоге уступаешь в концовке, очень плохо сказываются на психологическом состоянии баскетболистов. У нас в составе 10 игроков, но использовать могу максимум 7-8 человек. В таких условиях добывать победы очень тяжело. Не думаю, что в ответной игре в Лянкаране что-то изменится. Более того, «Гянджа» сыграет еще более сильным составом. Сегодня мы могли победить, но, к сожалению, не смогли этого сделать. Очень обидное поражение», — добавил тренер.

Отметим, что по итогам регулярного сезона «Лянкяран» занял последнее место в турнирной таблице.

İdman.biz

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