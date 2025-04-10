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Тайри Бойкин: "Будет битва!"

Баскетбол
Новости
10 Апреля 2025 13:43
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Тайри Бойкин: "Будет битва!"

"Ожидаю, что матчи против "Абшерона" станут настоящей битвой".

Как сообщает İdman.biz, об этом баскетболист НТД Тайри Бойкин заявил пресс-службе клуба перед первой игрой раунда плей-ин против "Абшерона".

Он отметил, что обе команды выходят на эти игры с целью попасть в плей-офф, и никаких компромиссов не будет:

"Обе команды выходят на эти игры с мыслью о выходе в плей-офф и будут действовать без пощады. Атмосфера в матчах плей-ин и плей-офф совсем другая по сравнению с регулярным сезоном, потому что все понимают, что стоит на кону. Я ожидаю, что уровень игр вырастет, и это сделает серию очень интересной.

"Абшерон" - команда с характером, которая играет с полной самоотдачей. Это не та команда, которая сдается, когда проигрывает или когда что-то идет не так. Мы также понимаем, что теперь боремся за выход в плей-офф. Все, что было в регулярном сезоне - позади".

Баскетболист подчеркнул, что они полностью готовы к серии плей-ин и имеют сильную мотивацию:

"Мы готовы к этой серии матчей плей-ин и сильно мотивированы. После победы в Кубке наша команда жаждет шанса побороться за чемпионство, и у нас есть все необходимое, чтобы это сделать. Мы готовы использовать этот шанс".

İdman.biz

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