"Гянджа" против "Лянкярана", "Абшерон" сыграет с НТД

Сегодня стартует этап плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоятся два матча.

В Гяндже одноименная команда встретится с «Лянкяраном». «Абшерон» сыграет с НТД.

Азербайджанская баскетбольная лига

Плей-ин, первые игры

10 апреля

14:00 «Гянджа» – «Лянкяран»

Дворец спорта Гянджи

19:00. «Абшерон» – НТД

Абшеронский ОСК

Отметим, что первые матчи в двух других парах состоятся завтра. Согласно регламенту соревнований, в плей-офф выйдут клубы, быстрее всех выигравшие две игры на этапе плей-ин.

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