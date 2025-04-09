Баскетболист "Серхедчи": "Нас ждут легкие победы"

«Мы должны играть хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом баскетболист «Серхедчи» Антонио Уильямс заявил пресс-службе клуба.

Он прокомментировал предстоящие матчи против «Сумгайыта» в плей-ин:

«Кто выиграет два матча, тот и выйдет в следующий этап. Не хочу загадывать далеко вперед. Но думаю, что если мы выйдем и покажем хорошую командную игру, то нас ждут легкие победы. Важна уверенная игра в защите и хорошее знание соперника. Нам нужно объединить усилия и выйти в следующий этап».

Отметим, что матч «Сумгайыт» - «Серхедчи» состоится 11 апреля.

İdman.biz