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Баскетболист "Серхедчи": "Нас ждут легкие победы"

Баскетбол
Новости
9 Апреля 2025 19:47
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Баскетболист "Серхедчи": "Нас ждут легкие победы"

«Мы должны играть хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом баскетболист «Серхедчи» Антонио Уильямс заявил пресс-службе клуба.

Он прокомментировал предстоящие матчи против «Сумгайыта» в плей-ин:

«Кто выиграет два матча, тот и выйдет в следующий этап. Не хочу загадывать далеко вперед. Но думаю, что если мы выйдем и покажем хорошую командную игру, то нас ждут легкие победы. Важна уверенная игра в защите и хорошее знание соперника. Нам нужно объединить усилия и выйти в следующий этап».

Отметим, что матч «Сумгайыт» - «Серхедчи» состоится 11 апреля.

İdman.biz

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