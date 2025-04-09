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Кто стал самым результативным в "регулярке" АБЛ?

Баскетбол
Новости
9 Апреля 2025 14:18
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Кто стал самым результативным в "регулярке" АБЛ?

Кэмерон Джонс стал самым результативным регулярном сезоне Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

Как передает İdman.biz, нападающий «Губы» набрал 442 очка. На втором месте идет Зион Юнг из «Сумгайыта» (420), а замыкает тройку игрок «Гянджи» Джордан Форбс (364).

В то же время, по среднему показателю результативности впереди Зион Юнг из «Сумгайыта» (24.7 очков за матч).

Клавс Каварс из «Сабаха» лидирует по показателю на блоке (42), игрок «Лянкярана» Эмануэль Литтс - лучший по подборам (221), а баскетболист «Нахчывана» Джордан Перкинс впереди по передачам (179).

İdman.biz

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