Баскетболист "Сумгайыта": "Главное - надежно сыграть в защите"

«В этом году мы выступаем очень хорошо по сравнению с прошлым сезоном».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба баскетболист «Сумгайыта» Исмаил Алиев.

Он прокомментировал шансы своей команды перед играми плей-офф с «Серхедчи». Алиев первым оценил выступление «Сумгайыта»:

«Думаю, в следующем сезоне мы произведем более позитивное впечатление. Мы выполняем свои обязанности. Думаю, нас ждет такое же успешное выступление в плей-офф».

Исмаил, который когда-то играл за «Серхедчи», проанализировал свою бывшую команду:

«Я когда-то был баскетболистом «Серхедчи». Это очень хорошая команда. Соперника никак нельзя назвать слабым. В плей-офф нас ждут сложные игры. Мы должны быть единой командой, чтобы выбить соперника из турнира. Самое главное, мы должны надежно играть в защите. Мы должны максимально снизить их результативность. Цель - выйти в плей-офф».

Алиев также обратился к болельщикам клуба:

«Мы ждем наших болельщиков в пятницу в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе. Они поддерживали нас на протяжении всего сезона. Я бы хотел, чтобы они были с нами и в плей-офф. При поддержке наших болельщиков мы хотим победить «Серхедчи».

Отметим, что матч «Сумгайыт» - «Серхедчи» состоится 11 апреля.

İdman.biz