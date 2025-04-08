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Главный тренер "Орду": "Мы не делали серьезных изменений в течение сезона, как другие клубы"

Баскетбол
Новости
8 Апреля 2025 17:44
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Главный тренер "Орду": "Мы не делали серьезных изменений в течение сезона, как другие клубы"

«Этот сезон был полон для нас хороших и плохих моментов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольной команды «Орду» Альберто Бланко пресс-службе клуба.

Он поделился своими мыслями о начальном этапе сезона в Азербайджанской баскетбольной лиге и предстоящем матче против «Губы» на стадии плей-ин:

«Мы заранее сформировали состав и не делали серьезных изменений по ходу сезона, как другие клубы. Была даже ситуация, когда игрок, с которым мы подписали новый контракт, покинул команду через 10 дней, и мы оказались в плохой ситуации.

Впереди нас ждет игра с «Губой». Матч с ними будет равным. За сезон мы обыграли «Губу» три раза, а они выиграли одну встречу. Будет очень сложно. Наша главная цель - выйти в плей-офф».

İdman.biz

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