Капитан НТД: "Мы хотим повторить в баскетболе достижение "Карабаха"

«Мы полностью сосредоточены на чемпионате».

Об этом İdman.biz заявил баскетболист НТД Акпер Мамедов.

Капитан отметил, что победа в Кубке Азербайджана является большой мотивацией для команды:

«Победа в Кубке - большой успех для команды. На самом деле, национальный кубок был нашей главной целью с начала сезона. С этой уверенностью мы хотим шагнуть к финалу чемпионата».

Атмосфера в команде сейчас очень хорошая. После победы в кубке не было никакой самоуспокоенности. В командных видах спорта только футбольный клуб «Карабах» пока выиграл и кубок, и чемпионат. Мы хотим быть первыми, кто сделает это в баскетболе».

Мамедов оценил выступление НТД в регулярном чемпионате:

«Наша команда оказалась на последних местах, потому что мы плохо начали сезон. По-моему, это не большая проблема. Ведь по регламенту, даже если мы на последнем месте, то все равно можем выйти в плей-офф и спокойно пройти в полуфинал. Вот почему я не думаю, что наше итоговое место в чемпионате имеет большое значение.

В целом чемпионат получился интересным. Поскольку соревнования проходят в группах «А» и «В», у каждой команды есть шанс выйти в плей-офф, в том числе и у нашей. Надеюсь, мы сможем достичь желаемых результатов».

Отметим, что в плей-офф «НТД» встретится с «Абшероном».

Айтадж Сахяд

İdman.biz