Гимназиада: Азербайджан - Сербия 18:0 - ФОТО

В сербском городе Златибор стартовали соревнования по баскетболу 3x3 в рамках спортивных игр ISF U15 Гимназиада.

Как сообщает корреспондент İdman.biz, в турнире принимают участие и сборные Азербайджана среди девушек и юношей.

Женская команда под руководством Татьяны Денискиной в первом матче группы B разгромила вторую команду Сербии со счетом 18:0. Во втором поединке азербайджанки уступили сборной Румынии — 10:20. После двух туров сборная Азербайджана занимает четвертое место в группе.

Завтра наши девушки сыграют против первой команды Индии (13:00 по бакинскому времени) и сборной Эстонии (14:00), а 10 апреля встретятся с Чили-2 (16:40) и Украиной (17:40).

Мужская сборная Азербайджана под руководством Заура Пашаева начала турнир с победы над командой Мексики — 11:8.

В группе B наши баскетболисты завтра встретятся с командами Чили-1 (14:20), Бенина (16:45) и Сербии-2 (18:25). А 10 апреля юношеская сборная сыграет с Коста-Рикой (16:20) и Непалом (17:20).

Отметим, что 9 апреля на турнире по баскетболу 3x3 запланирован день отдыха.

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