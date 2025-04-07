Гимназиада: Азербайджанские баскетболисты начинают борьбу

Сегодня на Спортивных играх Гимназиады ISF U15 в Златиборе, Сербия, стартует турнир по баскетболу 3х3.

Сотрудник İdman.biz, командированный на соревнования, сообщает, что на Играх будут представлены сборные Азербайджана как среди девушек, так и среди юношей.

Юноши будут соревноваться в группе B вместе с Мексикой, Бенином, Коста-Рикой, Непалом, Чили-1 и Сербией-2. Команда в составе Тунара Гаджизаде, Ревана Мамедъярова, Юниса Гянджалиева и Фаига Каримова в первый игровой день под руководством Заура Пашаева встретится с командами Сербии-2 и Мексики.

Нашу женскую команду в составе Айлин Акперзаде, Айлин Нифталиевой, Гюнель Мамедли и Назрин Алмазовой возглавляет Татьяна Денискина. Она находится в одной группе с Румынией, Украиной, Эстонией, Индией-1, Чили-2 и Сербией-2. Сегодня азербайджанские баскетболистки встретятся с румынами и сербами.

В соревнованиях среди юношей 21 команда была разделена на три группы. По пять команд из каждой группы, а также лучшая команда, занявшая шестое место, выйдут в 1/8 финала.

В турнире среди девушек принимают участие 14 команд. В четвертьфинал выйдут по четыре команды из каждой группы.

Матчи группового этапа завершатся 10 апреля. Победители определятся по результатам игр плей-офф, запланированных на 11 апреля.

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