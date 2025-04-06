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Вадим Курамшин: "Если будем играть с таким желанием, мы выйдем в плей-офф"

Баскетбол
Новости
6 Апреля 2025 17:26
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Вадим Курамшин: "Если будем играть с таким желанием, мы выйдем в плей-офф"

Несмотря на поражение в матче с "Гянджой" (92:94), главный тренер баскетбольного клуба "Сумгайыт" Вадим Курамшин выразил уверенность в возможном успехе своей команды в плей-офф. В интервью пресс-службе клуба он отметил, что его подопечные сыграли хорошо, но в концовке не повезло, передает İdman.biz.

"Несмотря на результат, ребята сыграли достойно. К сожалению, в самых важных моментах броски не были точными, и это повлияло на итоговый счет", — сказал Курамшин.

Он также подчеркнул, что одной из главных целей команды было завершить регулярный чемпионат без травм. "У нас всего 4 легионера, и Зайон Янгу только недавно прошел реабилитацию после травмы. В связи с этим я не мог требовать от игроков слишком многого. Однако все играли хорошо, и хотя несколько ошибок повлияли на результат, я уверен, что мы можем успешно выступить в плей-инде", — добавил тренер.

Вадим Курамшин выразил оптимизм по поводу будущего своей команды в плей-офф, отметив, что при продолжении игры с таким желанием, "Сумгайыт" имеет все шансы на успех.

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