Звезда НБА стал отцом четырех детей за год от разных женщин

Звезда НБА и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс оказался в центре внимания не из-за игры на паркете, а из-за своей личной жизни.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Fadeaway World, 23-летний баскетболист стал отцом четырёх детей от четырёх разных женщин всего за год — с сентября 2023 года по октябрь 2024 года.

Первой новостью стало рождение дочери Арисы Ариэль Карлайл в сентябре 2023 года от Даджи Карлайл. Эдвардс подал документы на признание отцовства и опеку, оспаривая отдельные условия содержания ребёнка. Временные алименты составили 5 тысяч долларов в месяц, но мать ребенка добивалась увеличения этой суммы. Позже стороны достигли соглашения.

Уже в октябре 2023 года другая женщина, Элли Ди, заявила, что Эдвардс — отец её сына Амира. Она представила в соцсетях переписку с баскетболистом и тест ДНК, якобы подтверждающий отцовство. Сам Эдвардс официально не подтвердил и не опроверг это.

Весной 2024 года Эдвардс снова стал отцом — на этот раз от своей давней подруги Шеннон Джексон. Их дочь, Эйслинн, появилась на свет в марте, и это стало одним из немногих случаев, когда баскетболист публично рассказал о пополнении в семье.

Последней в череде новостей стало известие об иске, поданном Эдвардсом в октябре 2024 года. Он потребовал установления отцовства по отношению к дочери Обри, рожденной Айшей Ховард.

Несмотря на бурную личную жизнь, сам Эдвардс предпочитает не комментировать ситуацию в публичном пространстве, ограничиваясь только юридическими действиями.

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