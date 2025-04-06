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"Сабах" и "Гянджа" выиграли в заключительном туре АБЛ

Баскетбол
Новости
6 Апреля 2025 16:24
31
"Сабах" и "Гянджа" выиграли в заключительном туре АБЛ

Завершилась групповая стадия сезона 2024/25 в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ).

Как сообщает İdman.biz, сегодня прошли два заключительных матча 20-го тура.

Лидер группы A — «Сабах» — одержал победу над занимающим второе место «Нахчываном» со счетом 111:89.

В группе B команда «Гянджа» оказалась сильнее «Сумгайыта» — 94:92.

Азербайджанская баскетбольная лига
20-й тур
Группа A
6 апреля

12:30. «Сабах» — «Нахчыван» 111:89
Бакинский дворец спорта

И

В

П

О

1

Сабах

20

16

4

36

2

Нахчыван

20

12

8

32

3

Нефтчи

20

11

9

31

4

Абшерон

20

8

12

28

5

Серхедчи

20

7

13

27

6

НТД

20

6

14

26

Группа B
6 апреля

14:00 «Гянджа» — «Сумгайыт» - 94:92
Гянджинский дворец спорта

И

В

П

О

1

Шеки

20

16

4

36

2

Гянджа

20

15

5

35

3

Орду

20

13

7

33

4

Сумгайыт

20

8

12

28

5

Губа

20

5

15

25

6

Лянкяран

20

3

17

23

İdman.biz

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