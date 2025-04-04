"Нефтчи" и "Серхедчи" празднуют победу в АБЛ

Продолжается 20-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, сегодня в группе А состоялись два матча последнего тура.
Аутсайдеры "Серхедчи" и НТД сыграли за 5-е место. Игра завершилась победой хозяев площадки.
Во втором матче игрового дня "Нефтчи" обыграл "Абшерон" со счетом 85:77.
Отметим, что тур завершится завтра.
Азербайджанская баскетбольная лига
XX тур, группа А
4 апреля
19:00. «Серхедчи» – НТД- 103:77 (29:14, 24:23, 25:19, 25:21)
Спортивный центр "Серхедчи"
19:00. «Абшерон» — «Нефтчи» - 77:85 (20:22, 20:21, 16:28, 21:14)
Абшеронский ОСК
|
1
|
Сабах
|
19
|
15
|
4
|
34
|
2
|
Нахчыван
|
19
|
12
|
7
|
31
|
3
|
Нефтчи
|
19
|
10
|
9
|
29
|
4
|
Абшерон
|
19
|
8
|
11
|
27
|
5
|
НТД
|
19
|
6
|
13
|
25
|
6
|
Серхедчи
|
19
|
6
|
13
|
25
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