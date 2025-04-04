6 Апреля 2025
RU

"Нефтчи" и "Серхедчи" празднуют победу в АБЛ

Баскетбол
Новости
4 Апреля 2025 22:07
36
"Нефтчи" и "Серхедчи" празднуют победу в АБЛ

Продолжается 20-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в группе А состоялись два матча последнего тура.

Аутсайдеры "Серхедчи" и НТД сыграли за 5-е место. Игра завершилась победой хозяев площадки.

Во втором матче игрового дня "Нефтчи" обыграл "Абшерон" со счетом 85:77.

Отметим, что тур завершится завтра.

Азербайджанская баскетбольная лига

XX тур, группа А
4 апреля

19:00. «Серхедчи» – НТД- 103:77 (29:14, 24:23, 25:19, 25:21)
Спортивный центр "Серхедчи"

19:00. «Абшерон» — «Нефтчи» - 77:85 (20:22, 20:21, 16:28, 21:14)
Абшеронский ОСК

1

Сабах

19

15

4

34

2

Нахчыван

19

12

7

31

3

Нефтчи

19

10

9

29

4

Абшерон

19

8

11

27

5

НТД

19

6

13

25

6

Серхедчи

19

6

13

25

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Эврен Алкая: "Сезон для нас был не столь хорошим'"
4 Апреля 23:59
Баскетбол

Эврен Алкая: "Сезон для нас был не столь хорошим'"

По словам наставника, теперь его команда сосредоточится на подготовке к плей-офф
Восемь азербайджанских баскетболистов отправились в Сербию - ФОТО
4 Апреля 10:55
Баскетбол

Восемь азербайджанских баскетболистов отправились в Сербию - ФОТО

С 4 по 14 апреля в городе Златибор, Сербия, пройдет Гимназиада среди юношей и девушек до 15 лет по различным видам спорта
"Дубай" будет играть в Евролиге
3 Апреля 17:40
Баскетбол

"Дубай" будет играть в Евролиге

Соглашение рассчитано на несколько лет
Шахрияр Аскеров: "Если нашим соперником будет "Орду", мы хорошо подготовимся и к этому матчу"
2 Апреля 17:52
Баскетбол

Шахрияр Аскеров: "Если нашим соперником будет "Орду", мы хорошо подготовимся и к этому матчу"

Наставник объяснил причины поражения от "Орду" в XX туре Азербайджанской баскетбольной лиги
"Орду" победил на выезде - ФОТО
2 Апреля 16:40
Баскетбол

"Орду" победил на выезде - ФОТО

Продолжается XX тур Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд
Объявлено место сборной Азербайджана в мировом рейтинге
2 Апреля 15:01
Баскетбол

Объявлено место сборной Азербайджана в мировом рейтинге

Объявлен мировой рейтинг команд по баскетболу 3х3

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов